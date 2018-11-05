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ترامب غير متأكد من لقائه مع بوتين في باريس نهاية الأسبوع

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:26 م
ترامب غير متأكد من لقائه مع بوتين في باريس نهاية الأسبوع
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وكالات
 

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه "غير متأكد" من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس ولا يستثني لأن يلتقيا خلال اجتماعات "مجموعة العشرين" في الأرجنتين.

 

وأوضح ترامب للصحفيين في رد على سؤال حول لقائه مع بوتين: "لست متأكدا أننا سنلتقي في باريس، على الأرجح لن نتقابل". في الوقت نفسه، قال ترامب إنه يتوقع "المزيد من الاجتماعات" مع الزعيم الروسي. وقال ترامب "سنعقد اجتماعا في مجموعة العشرين، وربما بعد ذلك ، الكثير من الاجتماعات".

 

وكان من المفترض أن يلتقي رئيسا الولايات المتحدة وروسيا في باريس، بنهاية الأسبوع الحالي، خلال مشاركتهما في مناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.  

 

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، الجمعة، أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في باريس سيكون قصيرا ومقتضبا، أما خلال قمة "العشرين" فسيكون شاملا.

 

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن التحضير لا يزال جاريا للاجتماع في بوينس آيرس، وأنه "من الصعب تحديد الموعد التقريبي للقاء، بل وحتى غير ممكن بعد".

 

ووجد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صعوبة في الإجابة عن سؤال عن ماذا سيتحدث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في باريس.

المزيد عن: فلاديمير بوتين روسيا دونالد ترامب باريس امريكا
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