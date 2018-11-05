داليا ابراهيم: تطوير العملية التعليمية هو أحد الركائز الأساسية لبناء وتنمية المجتمع

انطلقت فعاليات مؤتمر "EduForum" أول مؤتمر تعليمى دولي في مصر و الذى يقام للعام الثالث على التوالي، بحضور عدد كبير من مسئولي التعليم في مصر وعدد من المحاضرين الدوليين، وذلك بهدف المساهمة الفعالة في الارتقاء بمنظومة التعليم المصري، من خلال منح قادة التعليم فرصة التعرف على خبرات المؤسسات التعليمية المتميزة من كافة انحاء العالم.





وحرصت مجموعة نهضة مصر أن تكون شريكا رئيسيا للمؤتمر، وأوضحت داليا ابراهيم رئيس مجلس ادارة نهضة مصر ان مشاركة نهضة مصر في فعاليات المؤتمر تأتي في إطار ايمانها بأهمية تطوير العملية التعليمية، وجهودها الممتدة على مدار الثمانين عام الماضية للمساهمة في النهوض بالتعليم في مصر والعالم العربي، باعتبار التعليم المتطور أحد الركائز الأساسية لبناء وتنمية المجتمعات.





تناول المؤتمر الذي اقيم في مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثلاث مسارات في التعليم والتدريس وهم منهجية التدريس والتعليم، والقيادة التربوية وتصميم المناهج، فضلا عن مناقشة خطط الدروس التعليمية لفصول المدرسة، اضافة الى الأفكار المبتكرة لقيادة المدارس وتطوير المعرفة التربوية بالأبحاث الحديثة ليساهم المؤتمر في ارشاد جيل مصري ليقود مستقبل أفضل.





وتقدم نهضة مصر مجموعة كبيرة من الحلول التعليمية ومنها تأليف وتطوير المناهج التعليمية ، مناهج التعليم التفاعلية ، برامج تدريب للمعلمين، هذا الى جانب اسهاماتها فى التعليم الفنى. و لم يتوقف دور نهضة مصر على ذلك، بل انها تقدم ايضا مجموعة كبيرة من افضل الحلول والمنتجات التعليمية الدولية مثل: منتجات جامعة كامبريدج للنشرCambridge University Press ، مؤهلات كامبريدج للغة الإنجليزية Cambridge Assessment و كذلك مناهجProtectEd للمحافظة على سلامة الاطفال.





كما تقدم نهضة مصر مجموعة من الحلول التعليمية الالكترونية وتطوير المحتوى الرقمى . هذا بالإضافة إلى سلسلة كتب الأضواء الشهيرة وموقع الأضواء التعليمى وتطبيق الأضواء الجديد Al Adwaa Application كل هذا جعل منها أحد الأعمدة الأساسية في التنمية التعليمية والثقافية في المنطقة.