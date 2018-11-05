تعليق غير متوقع لوزير السياحة اللبناني على هجوم الإعلامي أحمد موسى عليه

عقب أواديس كيديان، وزير السياحة اللبناني، على هجوم الإعلامي أحمد موسى، عليه بعد التصريحات الصحفية التي نسبت للأول المسيئة لمصر قائلًا: "مسرور جدًا لأنه هذا هو الشخص المصري الوطني الشهم الذى أعرفه ويحب بلاده ويدافع عنها".





ووجه "كيديان"، حديثه للإعلامي أحمد موسى، على الهواء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، قائلًا: "ليس لدي مشكلة في الهجوم"، مؤكدًا أنه لم يتلفظ بلفظ خارج عن مصر في حواره الصحفي.



