مدرب أرسنال السابق يستعد لخلافة جاتوزو





كشفت تقارير صحفية عالمية، أن المدرب الفرنسي الشهير آرسين فينجر، أجرى محادثات ظلت لأسبوعين مع مسؤولي نادي ميلان الإيطالي، من أجل خلافة المدرب الحالي للروسونيري جينارو جاتوزو.





وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ مؤخراً على فريق ميلان، إلا أن جاتوزو قد يقع ضحية للمالكين الجدد، وإيفان جازيدس الذي كان أياماً في دوره التنفيذي الرئيسي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلاً عن "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن فينجر صار هو الخيار الأبرز لميلان، ومن ثم فإنه يستعد ليحل محل جينارو جاتوزو.



