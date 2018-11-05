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رسميا.. الترجي يتخلص من أزارو‎

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:21 م
رسميا.. الترجي يتخلص من أزارو‎
وليد أزارو‎
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مروى الجلاصي
 
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ قليل، أنه قرر و بصفة رسمية إيقاف اللاعب المغربي وليد أزارو لمباراتين مع عقوبة مالية تبلغ قيمتها 20 ألف دولار.

و قد تمت معاقبة مهاجم الأهلي المصري لما أقدم عليه من سلوك غير رياضي، حيث قام في ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية أمام الترجي الرياضي التونسي بتمزيق قميص ناديه بغاية الحصول على ضربة جزاء، مما يجعله يتغيب عن مباراة الإياب برادس.

و يذكر كذلك، بأن لجنة العقوبات بالإتحاد الإفريقي قد وجهت دعوة لمدرب الأهلي باتريس كارتيرون، من أجل أخذ أقواله فيما يخص الحلقة اللا رياضية.
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