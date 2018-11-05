اورنچ مصر تستثمر 2 مليون جنيه لرعاية وتمويل "Orange Startup Cup 2018 "

أعلنت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن أسماء الفائزين بمسابقة تحدي Orange Startup Cup 2018، وذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة جريفن وركس يوم الأحد 4 نوفمبر بمقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر الذي قام بتسليم الجوائز للفرق الفائزة.





وفي نهاية الحفل الختامي قدمت اورنچ جوائز مالية قيّمة للفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى تقدر بحوالي 300 الف جنيه مصري من إجمالي استثمارات اورنچلمسابقهOrange Startup Cup 2018 والتي تقدر بـ 2 مليون جنيه مصري.





وانطلقت فعاليات مسابقة الدورة الثانية لتحدي Orange Startup Cup 2018 منذ مارس الماضي، وبلغعددمجموعالمشاركين 136 شاب وفتاة يمثلون 100 شركة، تم تصفيتها إلى 25 شركة ، وهم الذين حصلوا على مجموعة من التدريباتحيثساهم 41 مدرباًفيعمليةتدريبوتأهيلالمتسابقون لإكسابهم الخبرات اللازمة التي تساعدهم على اقتحام الأسواق والاستمرار داخلها، ثم تم تصفية تلك الشركات مرة أخرى ليصل العدد إلى 12 فريقا فقط، بعد ذلك تم اختيار أفضل 7 فرق ليصلوا إلى المرحلة النهائية.





وفور إعلان النتائج النهائية، أشادت لجنة التحكيم بمستوى المشروعات التي شاركت بالتحدي، خاصة وأن الأفكار كانت متنوعة وقادرة على حل مشكلات المجتمع، بجانب قدرتها على الاستمرار داخل سوق العمل وجذب الشباب للعمل بداخلها.





وبهذه المناسبة قالت الأستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر " تحرص اورنچ علي تنظيم ورعاية تلك الفعاليات من أجل دعم طموح هؤلاء الشباب وتحويل أحلامهم إلى حقيقة ".

وأضافت "كان لدينا حرص شديد ألا نضع شروطا للمسابقة تحمل أي خلفية معينة أو مستوى تعليمي خاص أومستوى خبرة محدد، فقط كان الشرط والعيار الرئيسي هو أن يتوافر لدى المتسابقين القدر الكافي

من الإصرار والتفاني في إدراك الحلم".



