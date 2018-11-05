غدا.. محاكمة 32 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:16 ممـروة هيـكل
تستانف غداً الثلاثاء الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة إجراءات محاكمة 32 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، حيث ارتفع عدد المتهمين من 18 متهم الى 32 بعد قيام 14 متهم بعمل إعادة إجراءات محاكمته،
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.