غدا.. محاكمة 32 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"

تستانف غداً الثلاثاء الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة إجراءات محاكمة 32 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، حيث ارتفع عدد المتهمين من 18 متهم الى 32 بعد قيام 14 متهم بعمل إعادة إجراءات محاكمته،





تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.



