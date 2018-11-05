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غدا.. الحكم على متهم بـ"أحداث عين شمس"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:15 م
غدا.. الحكم على متهم بـأحداث عين شمس
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
تصدر غدا الثلاثاء الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الحكم للمتهم أحمد عيد ربيع بقضية"أحداث عين شمس".    

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا  وكان المتهم قد واجه إتهامات بأنه وآخرين فى غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابى.
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