بعد الهجوم عليها.. عمرو أديب: "مستعد اشتري التماثيل اللي نفذتها نحاتة تمثال محمد صلاح"
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:14 مهدى عبدالرازق
انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة الهجوم على تمثال اللاعب محمد صلاح بمنتدى شباب العالم، قائلا: "نحاتة التمثال عملت حاجات قبل كده حلوة... ولا هى عشان بنت غلبانة من الصعيد".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نحاتة التمثال فنانة حقيقية، وقدمت وجهة نظرها في التمثال، مضيفًا: "النحاتة أخدت في مصر من المنقي خيار.. ليه كده".
وأضاف أنه على استعداد أن يشتري كافة التماثيل التي نفذتها نحاتة تمثال محمد صلاح ويضعها في منزله.
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