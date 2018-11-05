غدا.. الحكم على متهمين بـ"خلية منصور أبو جبل"

تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين عصام عز الرجال وأيمن محمد فى اتهامهما مع آخرين علي رأسهم منصور ابو جبل و12 امين شرطة اخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية وزارة الداخلية " .





يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح ع ووليد رشاد.





وكانت المحكمة قد قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين المذكورين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، .



