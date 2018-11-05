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قبل مباراة الأهلي والترجي.. عمرو أديب لـ الشعب التونسي: "ولادنا أمانة عندكم"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:10 م
قبل مباراة الأهلي والترجي.. عمرو أديب لـ الشعب التونسي: ولادنا أمانة عندكم
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والترجي التونسي، قائلا: "مش عايزين ماتش يودينا في مصيبة.. فلتذهب المباريات إلى الجحيم".

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، جماهير الأهلي والترجي التونسي تهدئة الوضع، مضيفا: "نرجو ألا نشعل حرب كروية.. نذهب في سلام، ونعود في سلام"، لافتًا إلى أن العلاقات بين الدول أهم، متمنيًا أن تكون المباراة عبارة عن عُرس رياضي.

وطالب "أديب"، الإعلامي الرياضي، وخاصة مذيعي قناة "bein"، العمل على تهدئة الأجواء، موجهًا رسالة إلى التونسيين: "بنحبكم برشا برشا ولادنا أمانة عندكم".
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