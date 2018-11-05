قبل مباراة الأهلي والترجي.. عمرو أديب لـ الشعب التونسي: "ولادنا أمانة عندكم"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والترجي التونسي، قائلا: "مش عايزين ماتش يودينا في مصيبة.. فلتذهب المباريات إلى الجحيم".





وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، جماهير الأهلي والترجي التونسي تهدئة الوضع، مضيفا: "نرجو ألا نشعل حرب كروية.. نذهب في سلام، ونعود في سلام"، لافتًا إلى أن العلاقات بين الدول أهم، متمنيًا أن تكون المباراة عبارة عن عُرس رياضي.



