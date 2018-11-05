في ذكرى وفاته الـ32.. من هو حلمي زامورا معشوق جماهير الزمالك؟





يوافق اليوم الإثنين 5 نوفمبر ذكرى وفاة محمد حسن حلمى، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وأحد أهم رموزه على مر التاريخ، حيثُ توفي في نفس التاريخ من عام 1986، أى منذ 32 عاما.





وخلد عشاق نادي الزمالك، ذكرى ميلاد محمد حسن حلمي لاعب ورئيس نادي الزمالك السابق، والذي ولد يوم 13 فبراير 1912 بقرية ميت كنانة بالقليوبية فهو يعد أحد أساطير الأبيض تاريخيًا.





واشتهر حلمي زامورا بالعمل التطوعي طوال فترة عطائه بالقلعة البيضاء مكتفيًا براتبه كوكيل لوزارة الزراعة وكذلك بعدما أحيل إلى المعاش.





وبدأ ممارسة كرة القدم في المدرسة المحمدية الابتدائية، وعام 1929 لعب بالفريق الأول للزمالك للمدرسة الخديوية الثانوية وانضم في نفس العام للنادي ثم في عام 1934 بدأ مشواره مع الفريق الأول عندما أصيب جمال الزبير جناح أيسر الفريق كما بدأ مشواره الدولي عام 1936 عندما اختير ضمن المنتخب الوطني المشارك في دورة برلين الأوليمبية في نفس العام وبعدها بعامين حصل على بكالوريوس الزراعة.





اتجه حلمي إلى التحكيم بعد اعتزاله لعب كرة القدم وتدرج به حتى نال الشارة الدولية عام 1957 واستمر حكمًا دوليًا حتى بلوغه سن التقاعد الدولي عام 1962، وبعد ذلك بدأ العمل الإداري.





بدأ حلمي العمل الإداري كعضو للجنة الكرة في نادي الزمالك بعام 1948 وبعدها بـ 4 سنوات اختير سكرتيرًا عامًا للنادي في أول جمعية عمومية بالزمالك ومن ثم عين مديرًا متفرغًا للنادي عام 1966 في نفس العام الذي اختير فيه وكيلًا للنادي وشغل عدة مناصب إدارية بالاتحاد المصري لكرة القدم منها رئاسته للجنة المسابقات واللجنة الفنية وفي مايو عام 1978 شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.





ويعد حلمي أول لاعب كرة قدم يرأس نادي الزمالك وذلك عام 1967، واستمر في رئاسة الملكي حتى أغسطس 1984 باستثناء عام 1971 فقط والذي تولى فيه المستشار توفيق الخشن رئاسة النادي وتوفي في 5 نوفمبر 1986، وبعد وفاته بأسبوع قررت إدارة النادي إطلاق اسمه على الملعب الرئيسي لنادي الزمالك.





وترجع تسمية محمد حسن حلمي بـ "زامورا" عن طريق حارس المرمى يوسف اللبان ، بعد أن أحرز حلمي هدفًا في مرمي الحارس الأسباني ريكاردو زامورا خلال أحدى المباريات.



