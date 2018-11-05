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أندية إيفرتون وليستر سيتي وبورنموث يتصارعون على هذا اللاعب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:03 م
أندية إيفرتون وليستر سيتي وبورنموث يتصارعون على هذا اللاعب
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن العديد من الأندية الإنجليزية، تسعى للتعاقد مع اللاعب المميز جودساي ديونيوه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي إيفرتون الإنجليزي على رأس المهتمين بالتعاقد مع جودساي ديونيوه لاعب فريق نوردسجيلاند في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة، إلى أن نادي بورنموث و ليستر سيتي أيضًا، من ضمن الأندية التي تريد التعاقد مع ديونيوه في الشتاء المقبل.

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