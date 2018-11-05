نجم الترجي السابق: جيل الأهلي الحالي أضعف من جيل تريكة وبركات





يرى وجدي بوعزي نجم الترجي السابق، أن الجيل الحالي للنادي الأهلي أضعف من جيل أبو تريكة وبركات ومتعب.





وقال بوعزي فى تصريحات لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : الاهلي فريق كبير بكل تاكيد ويجيد اللعب فى تونس





واردف : ولكن الترجي ايضا فريق كبير ولا يوجد مستحيل فى كرة القدم





وتابع : سيكون هناك العديد من التغييرات بتشكيل الترجي المواجه للاهلي فى اياب نهائي دوري الابطال يوم الجمعه، وذلك بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق.





واستكمل : الاهلي الان ليس مرعب، على عكس الترجي "الواثق"، ارى ان الاهلي اضعف من 10 ، 15 سنة مضوا مؤكدا : هناك فرق كبير بين جيل ابو تريكة ومتعب وبين الجيل الحالي للأحمر





وأتم كلماته : الترجي اتظلم فى مباراة الذهاب، "اتسرقنا" فى المباراة وتقنية "الفار" عار بالقارة الافريقية.



