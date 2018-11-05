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واشنطن: إيران خسرت إيرادات نفطية بملياري دولار منذ مايو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:59 م
واشنطن: إيران خسرت إيرادات نفطية بملياري دولار منذ مايو
برايان هوك
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وكالات
 

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران، برايان هوك، للصحافيين اليوم الإثنين، إن إيران فقدت إيرادات نفطية بحوالي ملياري دولار منذ مايو عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

 

وقال هوك: "أخرجنا مليون برميل من النفط الإيراني من السوق، وهذا وحده سيقلص إيرادات النظام الإيراني النفطية بملياري دولار".

 

وأضاف "تخشى البنوك الدولية التعامل مع إيران بسبب انتشار الفساد في نظامها المصرفي"، مشيراً إلى أن "أكثر من 100 شركة كبرى انسحبت من السوق الإيرانية".

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