"المالية" تبيع سندات خزانة بمتوسط فائدة 18 %
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:58 مالفجر الاقتصادى
أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة لأجلي 5 و10 سنوات بمتوسط سعر فائدة للسند الأول نسبته 18.1% والثاني بـ18.033% بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه.
وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي أن أقل سعر فائدة سجل لسند 9 أكتوبر 2023 والمحدد بـ5 سنوات بنحو 18.05% وأعلي سعر بـ 18.1% بقيمة بلغت 500 مليون جنيه.
ووصل أعلى سعر فائدة لاستحقاق 6 نوفمبر 2028 والمحدد بـ10 سنوات بنحو 18.06% وأقل سعر بـ 18% بقيمة 750 مليون جنيه.