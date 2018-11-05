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"المالية" تبيع سندات خزانة بمتوسط فائدة 18 %

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:58 م
المالية تبيع سندات خزانة بمتوسط فائدة 18 %
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الفجر الاقتصادى
 
أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة لأجلي 5 و10 سنوات بمتوسط سعر فائدة للسند الأول نسبته 18.1% والثاني بـ18.033% بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي أن أقل سعر فائدة سجل لسند 9 أكتوبر 2023 والمحدد بـ5 سنوات بنحو 18.05% وأعلي سعر بـ 18.1% بقيمة بلغت 500 مليون جنيه.

ووصل أعلى سعر فائدة لاستحقاق 6 نوفمبر 2028 والمحدد بـ10 سنوات بنحو 18.06% وأقل سعر بـ 18% بقيمة 750 مليون جنيه.
المزيد عن: وزارة المالية سندات الخزانة البنك المركزى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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