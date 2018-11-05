مدرب دورتموند: مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة للغاية



وقال فافر في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم: "مواجهة أتلتيكو ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا، نعلم ذلك ولهذا أعددنا أنفسنا بشكل جيد".



وأضاف : " الحظ حالفنا في الجولة الماضية لاسيما بعدما كاد أتلتيكو مدريد أن يدرك التعادل بعد تقدمنا بهدف".



واختتم فافر تصريحاته قائلاً : "من الصع ب تحقيق الفوز على أتلتيكو مع سيطرة مطلقة، فهناك تفاصيل تحدد في النهاية نتيجة المباراة".



يذكر أن بروسيا دورتموند فاز على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. ويتصدر دورتموند المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بينما يحتل أتلتيكو المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

أكد لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني على صعوبة مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني غدًا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.