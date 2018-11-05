"كايرو ستيبس" تُلهب أجواء منتدى شباب العالم في شرم الشيخ (صور)

ألهبت الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية "كايرو ستيبس" أجواء منتدى شباب العالم، عبر حفل موسيقى ضخم احتضنه مسرح شباب العالم في شرم الشيخ.

وقدمت "كايرو ستيبس" بقيادة المؤلف الموسيقي المصري توليفة موسيقية من مزيكا الجاز العالمية بمرافقة رباعي التانجو العالمي كوادرو نويفو، بمزيج سماعي من أبرز مقطوعاتها، على مدار قرابة الساعة زمن، بداية من "عنبر" و"شمس" مرورا بمقطوعة "رقصة النيل" وختاما بتفاعل الجمهور الناري مع مقطوعة الفرقة الخليجية "خليجي ستيبس".

ووضعت "كايرو ستيبس" بهذه الإطلالة بصمتها الموسيقية الخاصة على فعاليات النسخة الأولى من حفلات مسرح شباب العالم، ضمن فعاليات المنتدى الأكبر عالميًا للشباب، المقام حاليا في أرض السلام شرم الشيخ، وتختتم بها الفرقة سلسلة حفلاتها الموسيقية مع كوادرو نويفو، بعد تقديمهما معًا أكثر من "دستة"حفلات مختلفة خلال هذا العام، ووصولهما معًا إلى مصاف العالمية فى مجال المزيكا بعد تتويجهما بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جيرمان جاز ميوزيك أوورد"، على مسرح الفيلهارمونى العريق بألمانيا فى أبريل الماضى، وحمل باسم درويش لقب أول "عازف عود" ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.

وأتى تكريم الفرقة عن ألبومهما المشترك "فلاينج كاربت" أو "البساط السحرى" الذي تمكنت خلاله كايرو ستيبس من كسر حواجز المبيعات القياسية للألبوم، بعد تخطيها حاجز الـ10 آلاف نسخة "سى دى" تم بيعها داخل ألمانيا فقط، بجانب أكثر من 5 آلاف أخرى بيعت فى مصر، وقرابة 3 آلاف فى أنحاء متفرقة فى أوروبا، ما دفع المؤسسة المانحة للجائزة إلى طبع أسطوانة "فينيل إل بى" ذهبية كبيرة احتفاءً بهذا النجاح، مع اقتراب الألبوم من الاستحواذ على الدرع "البلاتينى" عند كسره حاجز الـ20 ألفا من حيث المبيعات.