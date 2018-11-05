الزمالك يعبر كمين حرس الحدود بفوز مثير في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا غاليا على حساب نظيره حرس الحدود بهدفين لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وحمدي النقاز وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .





وبدأ الزمالك مهاجما من الدقيقة الأولى وحاول كهربا التوغل في دفاعات الحرس ومرر الكرة لكن الدفاع الحدودي يبعدها بعدها يستقبل كاسونجو الكرة على حدود المنطقة يلف ويسددها لكنها تمر بجوار القائم .





ويعود ويتوغل كاسونجو بكرة في دفاعات الحرس من الجانب الأيسر ويلعب الكرة “هات وخد” مع كهربا ويتلقاها المهاجم الكونغولي ويسقط على الأرض بعد تدخل من الدفاع الذي يبعدها بعيدا عن المرمى في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .





وهجمة جديدة للزمالك بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها اوباما داخل المنطقة منفردا ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل في الدقيقة الثامنة .





ويواصل الزمالك التحضير على منطقة دفاع الحدود وتصل الكرة من كهربا لطارق حامد الذي سددها قوية من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .





وتتوالى هجمات الزمالك وسط لجوء لاعبي الحرس وخاصة ايدو موسيس للضرب لايقاف لاعبي الزمالك وعرضية من الزمالك من الجانب الأيمن يخرجها دفاع الحرس .





وتستمر سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وفرصة جديدة بعد عرضية من ركنية ولمسة من كهربا داخل منطقة الجزاء وتنتهى ضربة مرمى في الدقيقة 18 من عمر المباراة .





ومن هجمة مرتدة رغم سيطرة الزمالك على اللعب ينطلق ايدو موسيس في دفاعات الزمالك ويتلقى الكرة بينية داخل المنطقة ليسددها أرضية قوية تمر على يمين جنش معلنا تقدم الحرس بالهدف الأول في الدقيقة 20 من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بهجمات سريعة على أمل تعديل النتيجة ومن كرة تونسية خالصة يمرر ساسي طولية رائعة في الهواء للنقاز الذي يهيئ الكرة بالرأس لأوباما القادم من الخلف للأمام في المنطقة يلعبها رأسية يتألق الحارس أحمد السعدني ببراعة ويمنع هدف محقق للزمالك في الدقيقة 23 من عمر المباراة .





ويمر محمود علاء بكرة “هات وخد” مع أوباما ليرسلها عرضية من الجانب الأيمن حريرية لكاسونجو المنفرد بالمرمى يلعبها الكونغولي رأسية تعلو العارضة وتضيع معها فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 26 من عمر المباراة .





ويتمركز لاعبو الحرس في المنطقة الدفاعية لمنع خطورة لاعبي الزمالك ويحاول كهربا واوباما فتح الجبهات في دفاع الحدود دون خطورة ويستقبل كاسونجو الكرة طولية لكنه كان في موقف التسلل في الدقيقة 33 من عمر المباراة .





ويعتمد الحرس على المرتدات والكرات الثابتة ومن احدي الركلات الحرة على حدود المنطقة يسددها أحمد الشيخ مباشرة ترتطم بعارضة جنش وتضيع معها فرصة للحرس في الدقيقة 35 من عمر المباراة .





ويمرر النقاز عرضية يقابلها اوباما بتسديدة قوية ينقذها الحارس من جديد في الدقيقة 36 وتتوالى بعدها التمريرات بين اللاعبين لفتح ثغرة في دفاع الحرس ولكن بدون خطورة .





وفي الدقيقة 40 فرصة جديدة للزمالك بعد عرضية ارضية من ابراهيم حسن داخل منطقة الجزاء ويقابلها كهربا بتسديدة ولكنها تمر أعلى من اللازم وتخرج ضربة مرمى .





وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك عن طريق النقاز وتتوالى العرضيات لكن بدون استغلال من مهاجمي الزمالك داخل المنطقة .





وفرصة جديدة للزمالك بعد عرضية من ابراهيم حسن ويقابلها كاسونجو داخل منطقة الجزاء بلمسة على الطاير وتمر أعلى مرمى الحدود في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط ويمر الوقت بدل الضائع المقدر بثلاثة دقائق بدون خطورة على المرميين لينتهي الشوط الأول بتقدم الحرس بهدف دون رد .





ومع بداية الشوط الثاني واصل الزمالك هجماته على دفاع الحرس الذي حاول تأمين المنطقة الخلفية والتمركز الدفاعي ومر كهربا من دفاع الحرس وحاول تسديد الكرة قبل أن يشتتها الدفاع من جديد بعيدا عن منطقة الخطورة .





ويمرر ساسي طولية لإبراهيم حسن الذي كان في موقف التسلل بعدها يرد الحرس بمرتدة عن طريق إمام عاشور يبعدها دفاع الزمالك لركنية للحرس تمر عرضية بدون خطورة على مرمى جنش .





ويحاول النقاز من جديد إرسال عرضياته من الجانب الأيمن إلا أن تمركز دفاع الحرس يمنع أي خطورة ويسدد كهربا من على حدود المنطقة على يمين الحارس وتمر بجوار القائم بقليل في الدقيقة 51 من عمر المباراة .





ويحصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيسر يلعبها ساسي تصل لاوباما رأسية يلعبها قوية وتخرج ركنية من جديد وتمر عرضية قبل أن يبعدها دفاع الحرس وتستمر المحاولات البيضاء ليمرر كهربا الكرة عرضية أرضية لكن يبعدها الدفاع من داخل المنطقة في الدقيقة 54 من عمر المباراة .





ويستقبل كهربا كرة طولية خلف دفاعات الحرس ويحاول تسديدها مباشرة نحو المرمى ترتطم بيد مدافع الحرس ويطالب كهربا بركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب في الدقيقة 55 من عمر المباراة .





وينطلق كاسونجو بكرة سريعة يمررها عرضية من الجانب الأيسر تمر من الجميع لتصل لإبراهيم حسن الذي حاول تمريرها عرضية داخل المنطقة إلا أن الدفاع يبعدها عن المرمى .





وتستمر المحاولات البيضاء من جانبي الملعب ويمر كهربا بالكرة من الدفاع ويرسلها عرضية للنقاز داخل المنطقة يلتقطها الحارس ببراعة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء .





ويستقبل كهربا الكرة على حدود المنطقة ويسددها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية يلعبها ساسي من الجانب الأيسر يلتقطها الحارس ويمنع الخطورة في الدقيقة 63 من عمر المباراة .





ويدفع جروس بأوراقه الرابحة على أمل تعديل النتيجة ويدفع بعبدالله جمعة ومحمد عنتر بدلا من أحمد فتوح وإبراهيم حسن في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة وتعديل النتيجة .





ومن جديد يحاول كهربا على إحدى الكرات داخل المنطقة وترتطم من جديد بيد مدافع الحرس ويطالب الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب وخروج الكرة لركنية في الدقيقة 64 من عمر المباراة .





ويخطف أوباما الكرة من دفاع الحرس ويرسلها عرضية يبعدها الدفاع لركنية وبعدها تتوالى محاولات الزمالك ويلعب عنتر كرة رأسية يبعدها الدفاع من جديد لركنية .





وتشهد الدقيقة 68 من عمر اللقاء أخطر فرص الزمالك في المباراة بعد هجمة منظمة على حدود المنطقة تصل لكهربا داخل المنطقة يطلقها صاروخية يسارية ترتطم بالعارضة وترتد لعنتر يحاول يسددها في المرمى ويبعدها الحارس بصعوبة .





ويرسل اوباما عرضية لكاسونجو يلعبها رأسية لكنها تصل ضعيفة ليد الحارس في الدقيقة 70 من عمر المباراة .





ويعتمد الحرس على مصيدة التسلل ومحاولات لإهدار الوقت في الوقت المتبقي من المباراة ويدفع الزمالك بثالث تغييراته بنزول عمر السعيد بدلا من كاسونجو على أمل تعديل النتيجة .





وينشط عنتر هجوميا ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها محمود علاء ترتطم بدفاع الحرس داخل المنطقة ويطالب مجددا لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب في الدقيقة 76 من عمر المباراة .





وتتوالى الهجمات ومن تسديدة لكهربا على حدود المنطقة ترتطم بيد مدافع الحرس ليحتسبها الحكم ركلة جزاء يتصدى لها محمود علاء الذي يودعها أرضية على يسار الحارس معلنا عن تعادل الزمالك بهدف لكل فريق في الدقيقة 79 من عمر المباراة .





وتستمر المحاولات البيضاء لتسجيل التقدم رغم محاولات لاعبي الحرس وحارس مرماهم لإهدار الوقت وإدعاء الإصابة ويمرر فرجاني ساسي بينية حريرية لعنتر الذي حاول لعب الكرة في المرمى لكنها تخرج بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 85 .





ويعود ساسي ليمرر الكرة للنقاز الذي حاول تسديدها مباشرة في المرمى لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 88 من عمر المباراة .





وتتوالى محاولات الزمالك ليرد الحرس بهجمة مرتدة لإمام عاشور الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة قوية ترتطم بعارضة جنش في فرصة خطيرة للحرس في الدقيقة 89 من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بمرتدة سريعة لتصل لاوباما الذي يمررها لكهربا وتصل للسعيد يستقبلها بالصدر ويمررها رائعة لكهربا المندفع داخل المنطقة ليسددها قوية تسكن شباك الحارس معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 91 من عمر المباراة .





ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع ويحاول خلالهم الحرس تدارك النتيجة وينطلق عنتر داخل المنطقة منفردا بالمرمى ولكنه يمرر الكرة لكهربا لكنها تطول وتخرج لضربة مرمى وتمر اللحظات الأخيرة بدون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بهدفين لهدف .





وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة بصدارة جدول الدوري الممتاز فيما تجمد رصيد الحرس عند 9 نقاط بالمركز 17 بجدول المسابقة .



