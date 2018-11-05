أمريكا.. بدء محاكمة أخطر تاجر مخدرات في العالم وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأت، اليوم الإثنين، محاكمة المكسيكي خواكين "التشابو" جوثمان لويرا، أخطر تاجر مخدرات في العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتطالب الحكومة الأمريكية بعقوبته بالسجن المؤبد لتورطه في جرائم تتعلق بتجارة المخدرات.

وبعد مرور ما يقرب من عامين على تسليمه إلى الولايات المتحدة، تبدأ اليوم الإثنين محاكمة "التشابو" زعيم تنظيم سينالوا العصابي، المصدر الرئيسي للمخدرات لهذا البلد، دون تعمق في القضية في انتظار اختيار المحكمين في 13 من الشهر الجاري.

ونظراً للإجراءات الأمنية المشددة المفروضة من جانب السلطات منذ وصول "التشابو" إلى نيويورك، يجري اختيار المحكمين خارج الجلسات العامة، وأمام خمسة صحافيين فقط، سيتولون بدورهم بإخبار المجموعة الإعلامية الكبيرة التي تغطي هذه القضية التاريخية ذات الأصداء الإعلامية.

وكان عدد المحكمين المحتمل في أول الأمر أكثر من ألف شخص، لكنه انخفض بعد ذلك إلى أكثر من 100 بقليل، وأخيراً أصبح عدد الذين سيختارون غير معلوم.

ولا بد من اختيار 12 محكماً وستة مناوبين ولن تكشف لا أسماؤهم، ولا عناوينهم، ولا عملهم، كما سيذهبون إلى المحكمة ويعودون إلى منازلهم تحت الحراسة خشية تعريض حياتهم لخطر الهجوم من جانب حلفاء "التشابو"، ويتوقع أن تمتد المحاكمة ثلاثة أو أربعة أشهر.