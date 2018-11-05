متحدث البرلمان عن حديث السيسي حول قانون الجمعيات الأهلية: يتعامل مع المشاكل بمشرط جراح

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تعقيبًا على بعض الانتقادات والملاحظات الموجهة لمجلس النواب الحالي، إن البرلمان يعكس صورة وتركيبة المجتمع المصري، ومثلما هناك إناس فاعلين في المجتمع هناك العكس، واختيارات المواطنين هي الحاكمة، فجميع أعضاء البرلمان أتوا بإرادة شعبية وباختيارات دوائرهم.





وأضاف "حسب الله"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك تباين في قدرات والفروق الفردية للنواب، منوهًا إلى أنه يلتمس العذر لبعض النواب لغير فاعلين في ممارسة دورهم الأساسي في التشريعح لإنشغالهم بمشاكل دوائرهم الانتخابية الخدمية والمشاكل اليومية للمواطنين.





وتابع، أن أداء المجلس الحالي في المجمل يتفوق على جميع المجالس السابقة في تاريخ الحياة النيابية.



