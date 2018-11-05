"حجازي": 100 ألف جنيه هو الحد الأقصى لدعم المشروعات متناهية الصغر

قال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن محفظة المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على 25% من حجم القطاع.



وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع فضائبة "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها شكل واضح وميزانيات، لافتًا إلى أن 100 ألف جنيه هو الحد الأقصى لدعم المشروعات متناهية الصغر.



وتابع: "6 مليارات جنيه حجم محفظتي المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر".

