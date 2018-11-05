صبحي يلتقى أبطال مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ





وزير الرياضة : كل الدعم والمساندة لأبطال مصر الرياضيين .. وننتظر انجازاتكم فى مختلف المحافل الدولية





التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الاثنين، مجموعة الشباب الرياضيين المشاركين فى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجاري.





رحب وزير الرياضة بمشاركة أبناء مصر من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب في فعاليات منتدى شباب العالم كمجموعة ممثلة عن لاعبي مصر من مختلف الاتحادات الرياضية، والاتحاد الرياضي الإعاقة الذهنية.





وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون فى مختلف البطولات الرياضية التى يشاركون بها فى جميع المحافل الدولية، لافتاً أنه يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية لتقديم الدعم المطلوب فى سبيل تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للاعبين.





ودعا الوزير شباب الرياضيين بالاستعداد الجيد للبطولات القادمة، ومواصلة التألق والفوز بالمراكز الأولي بها، وتحقيق انجازات جديدة تضاف إلى رصيد البطولات الدولية التى تحرزها مصر فى مختلف الألعاب، مطالباً -فى ذات الوقت- بالاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو 2020 .





ومن جانبهم، أعرب شباب الرياضيين عن سعادتهم بالمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم، مؤكدين حرصهم على بذل أقصي ما فى وسعهم من جهد، وتقديم أفضل أداء فى البطولات التى يشاركون بها بشكل يُظهر للعالم مدى تطور الرياضة المصرية وقدرتها على تحقيق مختلف الألقاب.





ويشارك مجموعة من لاعبي مصر من الأبطال الرياضيين فى منتدى شباب العالم منهم هشام مصباح بطل الجودو وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، واللاعبة هادية حسنى بطلة مصر فى الريشة الطائرة، واللاعب أحمد الجندى واللاعبة سلمي ايمن أبطال الخماسي الحديث، واللاعب على زهران بطل الجمباز، وبطل السباحة عبد الرحمن أيمن ، واللاعب أحمد حسن بطل المصارعة، ومن الأبطال البارالمبيين كل من ابراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة، وشريف عثمان بطل رفع الاثقال، ومتولى مطحنة رفع اثقال ، وشيماء سامي ريشة طائرة، واللاعبة سلمي جمال من الاتحاد الرياضي للإعاقة الذهنية، وغيرهم من اللاعبين أبطال مصر فى مختلف الألعاب.



