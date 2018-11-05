طبيب نفسي: الدراسات العلمية أوصت بعدم استخدام الأطفال الإنترنت قبل 9 سنوات لهذا السبب

قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن هناك أمراض جديدة ظهرت مع تطور التكنولوجيا مثل إدمان الفيس بوك، وإدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، والألعاب والشراء ببذخ على الإنترنت.





وأضاف "مجدي"، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن بعض المراهقين يقومون بكتابة بوستات يروجون فيها لأفكار غريبة مثل الإلحاد، أو الانتحار، لافتًا إلى أن المراهق يكتب ذلك من أجل لفت الانتباه أو التعبير عن فكره المضطرب في هذه الفترة.



