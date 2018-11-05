طبيب نفسي: الدراسات العلمية أوصت بعدم استخدام الأطفال الإنترنت قبل 9 سنوات لهذا السبب
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:51 مكساب أحمد
قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن هناك أمراض جديدة ظهرت مع تطور التكنولوجيا مثل إدمان الفيس بوك، وإدمان مشاهدة الأفلام الإباحية، والألعاب والشراء ببذخ على الإنترنت.
وأضاف "مجدي"، خلال حواره مع فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن بعض المراهقين يقومون بكتابة بوستات يروجون فيها لأفكار غريبة مثل الإلحاد، أو الانتحار، لافتًا إلى أن المراهق يكتب ذلك من أجل لفت الانتباه أو التعبير عن فكره المضطرب في هذه الفترة.
ولفت إلى أن استخدام الفيس بوك لدى الأطفال يؤدي إلى تأخر النطق، ووجود تلعثم عند تحدثه، لافتَا إلى أن الدراسات العلمية في بريطانيا وأمريكا أوصت بعدم استخدام الأطفال الإنترنت قبل 9 سنوات.
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