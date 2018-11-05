اخبار مانشستر يونايتد - ماتيتش يكشف عن السر وراء عدم ارتدائه "وردة الخشخاش"

كشف النجم الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سبب عدم إرتداءه "وردة الخشخاش"، موضحًا أنه يتفهم سبب إرتداء الناس لهذه الوردة، ويحترم رغبة الجميع ويملك العاطفة تجاه كل من خسروا أحبابهم بسبب الصراعات.





وقال ماتيتش في تصريحات صحفية: "ولكن بالمقابل، هذا يُذكرني بالهجوم الذي شعرت به وأنا ولدٌ صغير خائف بعمر ال12 سنة يعيش في فريلو، مدينتي التي تعرضت لحادثة تفجير عام 1999 في صربيا، بينما قمت بإرتدائها سابقاً، بالمقابل الآن لا أشعر بأنه الوقت المناسب لأرتديها في قميصي".



