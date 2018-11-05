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اخبار مانشستر يونايتد - ماتيتش يكشف عن السر وراء عدم ارتدائه "وردة الخشخاش"

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:46 م
اخبار مانشستر يونايتد - ماتيتش يكشف عن السر وراء عدم ارتدائه وردة الخشخاش
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عمر عبدالعزيز
 

كشف النجم الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سبب عدم إرتداءه "وردة الخشخاش"، موضحًا أنه يتفهم سبب إرتداء الناس لهذه الوردة، ويحترم رغبة الجميع ويملك العاطفة تجاه كل من خسروا أحبابهم بسبب الصراعات.


وقال ماتيتش في تصريحات صحفية: "ولكن بالمقابل، هذا يُذكرني بالهجوم الذي شعرت به وأنا ولدٌ صغير خائف بعمر ال12 سنة يعيش في فريلو، مدينتي التي تعرضت لحادثة تفجير عام 1999 في صربيا، بينما قمت بإرتدائها سابقاً، بالمقابل الآن لا أشعر بأنه الوقت المناسب لأرتديها في قميصي".


واختتم بقوله: "لا أريد التقليل من رمز وردة الخشخاش كونها تمثل علامة للفخر لدى البريطانيين أو أن نقوم بإهانة أحد، بالمقابل كلٌ منا ناتج من البيئة التي تربى منها، وهذا قرار شخصي وأتمنى أن يفهم الجميع ذلك وقد شرح لهم ذلك والآن أريد التركيز ومساعدة فريقي بالمباريات القادمة".

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