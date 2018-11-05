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وكيل أعمال كافاني يعلق على عودته لنابوبي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:42 م
وكيل أعمال كافاني يعلق على عودته لنابوبي
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد والتر فرناندو جوليلمون وكيل أعمال إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه من الوارد عودته لصفوف نابولي في المستقبل.

وقال فرناندو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "كافاني يحب نابولي لكنه لا يزال في باريس سان جيرمان".

وأضاف: "كل ما يتردد ليس سوى شائعات من الصحافة ولم أكن على اتصال مع دي لورينتس رئيس نابولي".

واختتم فرناندو تصريحاته قائلاً : "في المستقبل كل شيء ممكن والعودة لنابولي ستكون بشروط وباريس لا يريد بيع كافاني حاليًا واللاعب يضع تركيزه للفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن كافاني خاض 138 مباراة مع نابولي وسجل 104 هدفا وصنع 18 هدف.
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