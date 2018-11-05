وكيل أعمال كافاني يعلق على عودته لنابوبي



وأضاف: "كل ما يتردد ليس سوى شائعات من الصحافة ولم أكن على اتصال مع دي لورينتس رئيس نابولي".



واختتم فرناندو تصريحاته قائلاً : "في المستقبل كل شيء ممكن والعودة لنابولي ستكون بشروط وباريس لا يريد بي ع كافاني حاليًا واللاعب يضع تركيزه للفوز بدوري أبطال أوروبا".



يذكر أن كافاني خاض 138 مباراة مع نابولي وسجل 104 هدفا وصنع 18 هدف.

وقال فرناندو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "كافاني يحب نابولي لكنه لا يزال في باريس سان جيرمان".