كهنة إيبارشية ملبورن يطالبون الأنبا سوريال بالعدول عن استقالته

طالب مجمع كهنة إيبارشية ملبورن بأستراليا، الأنبا سوريال أسقف إيبارشية ملبورن بأستراليا، بالعدول عن استقالته التي قدمها فجر اليوم الإثنين.





وقال القمص مكاريوس وهبة وكيل عام إيبارشية ملبورن بإستراليا للأقباط الأرثوذكس، إن مجمع كهنة الإيبارشية تعلن ولائها الكامل للأنبا سوريال.



