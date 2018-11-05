كهنة إيبارشية ملبورن يطالبون الأنبا سوريال بالعدول عن استقالته
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:23 محازم رفعت
طالب مجمع كهنة إيبارشية ملبورن بأستراليا، الأنبا سوريال أسقف إيبارشية ملبورن بأستراليا، بالعدول عن استقالته التي قدمها فجر اليوم الإثنين.
وقال القمص مكاريوس وهبة وكيل عام إيبارشية ملبورن بإستراليا للأقباط الأرثوذكس، إن مجمع كهنة الإيبارشية تعلن ولائها الكامل للأنبا سوريال.
وأكد "وهبة"، في بيان له نشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كهنة الإيبارشية تطالب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتدخل وبقاء الأنبا سوريال في الإيبارشية، كما يدعو جموع الشعب الصلاة، طالبين الله لايجاد حل سريع لسلامة الكنيسة وشعبها.
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