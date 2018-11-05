ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كهنة إيبارشية ملبورن يطالبون الأنبا سوريال بالعدول عن استقالته

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:23 م
كهنة إيبارشية ملبورن يطالبون الأنبا سوريال بالعدول عن استقالته
أرشيفية
طباعة
حازم رفعت
 
طالب مجمع كهنة إيبارشية ملبورن بأستراليا، الأنبا سوريال أسقف إيبارشية ملبورن بأستراليا، بالعدول عن استقالته التي قدمها فجر اليوم الإثنين.

وقال القمص مكاريوس وهبة وكيل عام إيبارشية ملبورن بإستراليا للأقباط الأرثوذكس، إن مجمع كهنة الإيبارشية تعلن ولائها الكامل للأنبا سوريال.

وأكد "وهبة"، في بيان له نشره على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كهنة الإيبارشية تطالب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتدخل وبقاء الأنبا سوريال في الإيبارشية، كما يدعو جموع الشعب الصلاة، طالبين الله لايجاد حل سريع لسلامة الكنيسة وشعبها.  
كهنة إيبارشية ملبورن يطالبون الأنبا سوريال بالعدول عن استقالته
المزيد عن: كنيسه فجر الاثنين الأنبا سوريال أستراليا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيديرسفيلد تاون
0
x
22:00
0
فولهام
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
22:00
0
أتلتيك بيلباو
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
2
x
19:00
1
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/5/2018 9:00:00 PM