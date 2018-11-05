صدى - السعودية | وفاة طفل غرقا في مستنقع مائي بعرعر

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لقى طفل حتفه، اليوم الأثنين، إثر غرقه في مستنقع مائي، غرب مدينة عرعر، نتيجة تراكم مياه الأمطار.

يذكر أن مدينة عرعر سجلت أعلى كمية أمطار بلغت 36.9 ملم، منذ ثلاثة أيام وحتى الآن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت من تقلبات الطقس في عدد من مناطق المملكة، إذ توقعت رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وهطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بنشاط في الرياح.

المصدر: صحيفة صدى