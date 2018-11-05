إطلالة أكثر جرأة لـ ليلى اسكندر بعد الولادة (صور)

استعادت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر رشاقتها بسرعة بعد شهر من وضع مولودها الاول يوسف في لبنان.





ونشرت ليلى مجموعة من الصور على حسابها على “انستاستوري” حيث كانت ترتدي ثوباً قصيراً احمر اللون، وظهرت وقد خسرت الكثير من الوزن الزائد الذي اكتسبته جراء الحمل.





وكانت ليلى وزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان قد رُزقا بمولودهما الاول، بتاريخ 26 ايلول/سبتمبر، في مستشفى المشرق في لبنان.







