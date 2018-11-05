تعرف على الحكم النهائي في قضية هنادي الكندري بعد اتهامها بإهانة شرطي

بعد حوالي العام على اتهامها بإهانة رجل شرطة بنشر مقطع فيديو فيه إساءة له، قضت محكمة الجنح في الكويت ببراءة الممثلة الكويتية ​هنادي الكندري​.

وأعلن الخبر محاميها إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "بصفتي وكيلًا عن الفنانة هنادي الكندري صدر اليوم حكم بالبراءة لصالح موكلتي في القضية التي قام برفعها أحد أفراد الشرطة بحجة أن الفنانة وقفت بموقف المعاقين قامت بإهانت عليه نقول لمن أرعد وأزبد وزاد خافوا الله فالبشر كرامات.. اللهم لك الحمد والشكر".

وعلّقت الكندري على كلام المحامي هذا بالقول:"الحمد لله أنني في بلد فيه القضاء عادل، لأنه يخاف الله سبحانه، ويعمل وفق المنطق والدين، وعلى قاعدة العقاب والثواب.. الحمدلله أننا نحيا في بلد آمن يؤمن بحرية الكلمة وبحقوق الإنسان، ونعيش في مجتمع لا يحمل الإساءة، شكرًا للقضاء الكويتي النزيه العادل وشكر خاص للمحامي سعود الشحومي".