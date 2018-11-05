السودان.. ارتفاع قياسي للعملات الأجنبية مقابل الجنيه

ارتفع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الاثنين، إلى رقم قياسي، بينما عادت أزمة السيولة النقدية في المصارف لتطل برأسها من جديد بعد أن خفت حدتها في الأيام الماضية.

وقال متعاملون في السوق الموازي لموقع "سودان تربيون"الإلكتروني السوداني، إن الدولار بلغ 56.5 جنيهاً في معاملات الشراء النقدي مقابل 58 جنيهاً عند الشراء بالشيك.

وأفادوا أن العملات الأخرى أيضاً ارتفعت بشكل لافت، فسجل الدرهم الاماراتي 15.7 جنيهاً مقارنة مع 13 جنيهاً في الأسبوع الماضي، بينما وصل الريال السعودي إلى 13 جنيهاً.

وعزا التجار الارتفاع القياسي إلى غياب السيولة النقدية، وفتح باب الاستيراد أمام المنتجات الزراعية المصرية، بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً عليها لأكثر من عامين.