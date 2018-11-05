جولة مع الفنانين.. حسين الجسمي عن مصر: أنتي أغلى وطن









يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الإثنين.





محمد لطفي يتناول الذرة المشوي في باريس

نشر الفنان محمد لطفي صورا له على صفحته بـ"فيس بوك" وهو يتناول ذرة مشوي في شوارع باريس.





وعلق لطفى بشكل كوميدى على الصورة: "الذرة المشوي وصل باريس، طعمها حلو أوي".





كندة علوش تشكر منى الشاذلي

وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة شكر للإعلامية منى الشاذلي، بعدما قامت بالاحتفال بسبوع ابنتها حياة عمرو يوسف في استديو برنامجها "معكم منى الشاذلي".





ونشرت كندة فيديو للشاذلي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام خلال الاحتفال وعلقت قائلة: "منى حبيبتي شكرًا ليكي وللعيال الحلوين.. أحلى هدية والله شكرًا مني ومن عمرو ومن بيبي حياة".





حسين الجسمي عن مصر: أنتي أغلى وطن

نشر الفنان حسين الجسمى على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، جزءًا من حفله الأخير فى مصر والذى قدمه بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وعلّق الجسمي على الفيديو قائلا عن مصر: "وأنتي أغلى وطن، وأنتي أعلى مكان".





إليسا معجبة بهذه الفتاة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو لطفلة صغيرة وهي تشدو بأغنيتها "أنت ومعي" بتأثر شديد.





وأبدت إليسا إعجابها بأداء الطفلة للأغنية، وعلقت على الفيديو قائلة: "رقيقة بشدة".



