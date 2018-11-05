ميسا الدسوقي تثير الجدل بعملها الغنائي السينمائي الجديد "دمي تحرق" (فيديو وصور)

أطلقت الفنانة الصاعدة ميسا الدسوقي، أغنية سينمائية راقصة بعنوان "دمي تحرق"، وقامت بنشر هذا العمل دوليا على عدة محطات تلفزيونية وإذاعات دولية عربية ومنها اربيكا وتلفزيون وراديو "أغاني أغاني"، وأيضا سيتم عرضه على تلفزيون MTV لبنان وتلفزيون وراديو "نجوم" بمصر، ويتبعها قنوات عربية ودولية أخرى.

العمل أثار الجدل في الأجواء الفنية بما يحمله من قوة الأداء التمثيلي والغنائي الراقص التي ظهرت بهم ميسا في الكليب.

الأغنية من الحان الملحن اللبناني القدير سليم سلامة، وكلمات الشاعر المصري هشام صادق، وإخراج زوجها الدكتور عمرو الطحاوي، وكاتب القصة سام العمري، واشترك في هذا العمل نخبه من الراقصات والراقصين الأميركيين وبقيادة المصور السينمائي Nathan ومجموعة من السينمائيين المحترفين.

وكان هناك دور كبير لمصمم الازياء المشهور Gustavo الذي قام بتصميم كل قطعه ملابس تناسب ظهورها في كل مشهد، واشترك ايضا الميك آب ارتست ومصفف الشعر المشهور بأمريكا elie raad.

الجدير بالذكر أن ميسا تحضر لتصوير عمل آخر في الولايات المتحدة الأمريكية بنفس المستوى التقني العالي لهذا العمل.