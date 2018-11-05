طالب جامعي يعرض جلده في مزاد علني للبيع

أعلن طالب جامعي من مدينة يكاترينبورج الروسية، اليوم الأحد، عن رغبته في عرض جلده في مزاد علني للبيع.

وقال الطالب، يوري جالاكتينوف، إنه ينوي بيع جلده المليء بتواقيع شخصية لنجوم موسيقى الروك مثل فناني فرقة “Scorpions” و”Papa Roach” والمغنية ماري فريدريكسون “Marie Fredriksson” وستينج “Sting” وأوزي أوزبورن “Ozzy Osbourne”.

وأضاف الطالب، أن نجوم الروك بأنفسهم وقعوا له على يده، ومن ثم قام خبير الوشم بتثبيت هذه التواقيع بطريقة حرفية لتبقى على جلده أطول فترة من الزمن.