أحمد موسى: مصر تتعرض لحرب شائعات شرسة تقودها أجهزة مخابرات عالمية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى للحفاظ على الوطن وتماسك ووحدة الشعب.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الرئيس تحدث خلال منتدى شباب العالم عن دور القوات المسلحة في الحفاظ على استقرار مصر.





ولفت إلى أن الرئيس يعمل على تغيير منظومة التعليم، موضحًا: "نسف النظام القديم وأخرج منظومة جديدة من أجل النهوض بالوطن".



