أكاديمية: هناك مبالغة في الحديث عن ايجابيات وسائل التواصل



وأشارت "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن المنصات الرقمية قدمت إضافات جيدة، ولكن تأثيراتها السلبية واضحة، معتبرة أنه لو أن هناك نشاطات يقضي الشباب فيها وقته ما كان انخرط بهذا الشكل في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضافت أنه يجب استحداث سياسات جديدة للاستفادة من مواقع التواصل، والحد من مخاطرها، منوهه بأن حضور الرئيس جلسة مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن الدولة ليست منفصلة عن الواقع.

قالت الدكتورة فاطمة عبدالفتاح، مدرس صحافة بجامعة الأهرام، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إن هناك مبالغة في الحديث عن ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي.