"مرجان" منسقًا لبعثة الأهلي في تونس

يرافق العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي سوف تتوجه إلى تونس صباح غدٍ، الثلاثاء، وذلك للقيام بدور المنسق العام للبعثة، والتواصل مع الجهات المعنية للترتيب لكافة الأمور لتوفير كل الأجواء المناسبة للفريق لتقديم أفضل أداء، وتحقيق النتيجة التي تتوج الأهلي بطلًا للقارة الإفريقية.





العميد مرجان أجرى خلال الساعات الماضية العديد من الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس والكابتن سمير عدلي، المدير الأداري للأهلي، الذي سبق البعثة إلى تونس للاطمئنان على إقامة الفريق، وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال.





جاء ذلك بناءً على تكليف من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يبذل قصارى جهده لراحة الجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء العودة مع الترجي يوم الجمعة القادم في ملعب رادس.





يذكر أن المدير التفيذي للنادي كان حريصًا على تشكيل وفد رسمي يضم كلا من اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع زايد، واللواء عماد فوزي مدير أمن ذات الفرع، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، والذي استقبل بعثة الترجي عند حضورهم قبل أيام لأداء مباراة الذهاب في ملعب برج العرب، والتي انتهت لمصلحة الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبذل مرجان جهدًا كبيرًا لراحة الأشقاء منذ لحظة الوصول، بما يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الأهلي والترجي التونسي.