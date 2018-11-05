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كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري | يلا شوت





موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب





مباراة الزمالك وطلائع الجيش تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية.





كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري | يلا شوت





تشكيل الزمالك:





حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمد ابراهيم، خط الهجوم: كاسونجو.





كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري | يلا شوت





تشكيل حرس الحدود:





أحمد السعدني، محمد عبدالفتاح، خالد سامي، عبدالله جمعة، مصطفى جمال، عمر سعد، إبراهيم عبدالخالق، إمام عاشور، أحمد الشيخ، حمادة ناصر، إيدو موسيس.





كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري | يلا شوت





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كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري | يلا شوت









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