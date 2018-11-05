إطلاق منصة إلكترونية بشأن "استراتيجية العزم" بين السعودية والإمارات

بدأت فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اليوم الاثنين، عقد ورشة عمل في أبوظبي، لتنفيذ مبادرات "استراتيجية العزم".

وجاء ذلك للبدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم"، "بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".





وقالت الصحيفة إن الورشة حضرها أكثر من 100 مسؤول حكومي من الطرفين السعودي والإماراتي من القطاعات الحكومية المختلفة.





وتم إطلاق "منصة المجلس التنسيقي الإماراتي"، خلال الورشة، وهي منصة إلكترونية تجمع بين أعضاء المجلس، واللجنة التنفيذية، وفرق العمل بهدف تكاملية النظام وضمان تفعيل وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاستراتيجية.





وتسهل المنصة عملية المتابعة واطلاع اللجنة التنفيذية على سير إنجاز المشاريع، "حيث يمكن من خلالها إصدار التقارير والإحصاءات الفورية عن جميع المبادرات وأدائها".





كما توفر المنصة عدة خيارات لفرق العمل منها إدارة المشاريع، وإدارة التحديات والمخاطر، وإدارة الجلسات والاجتماعات، وتقييم أداء المشاريع والفرق والأعضاء.





وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.