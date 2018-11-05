حلمي يعلن عن قائمة طلائع الجيش لمواجهة الجونة



وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من :-



محمد بسام ومحمد شعبان وخالد سطوحي وعلي الفيل وإسلام جمال وعاصم صلاح وأحمد سمير وإسلام سري ومحمد رزق ومؤمن ابراهيم وأحمد كابوريا ومصطفى محمد وحسن يوسف وعموري وفتحي عثمان وكريم طارق وتالا وإبراهيم صلاح.

أعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.