هل يخرج ريال مدريد من كبوته تحت قيادة سولاري؟.. الأرقام تُجيب





تنتظر جماهير ريال مدريد خروج فريقها من الكبوة التي عاشها في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب المقال جولين لوبيتيجي الذي فشل في السيطرة على نجوم الملكي داخل غرف الملابس.





وكانت إدارة ريال مدريد قد أعلنت عن إقالة لوبيتيجي وتعيين سانتياجو سولاري بدلًا منه بشكل مؤقت لحين الاستقرار على قرار بشان المدرب الجديد وذلك بعد فشل المفاوضات مع أنطونيو كونتي.





وقاد سولاري ريال مدريد حتى الآن في مبارتين الأولى كانت أمام ميليا بأربعة أهداف نظيفة في كأس ملك أسبانيا، فينا لعب الثانية ضد بلد الوليد وفاز بهدفين نظيفين وتنتظره مواجهة أمام بلزن في الشامبيونزليج الأوروبي.





واتخذ سولاري خلال مباراة ميليا قرارات جريئة لم يتم اتخاذها من قبل لوبيتيجي حيث أعطى ثقة لفينيسيوس واستبدل كاسميرة بإيسكو التي منح الفريق قوة هجومية وفي مباراة بلد الوليد لم يتأثر بغياب مارسيلو وكارخال.





وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن سولاري تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراتين رسميتين له دون أن يستقبل أي أهداف، وهو ما لم يحققه أي مدرب منذ لويس أنتونيو كاريلجيا من 61 عامًا.





أرقام ريال مدريد خلال مبارتي بلد الوليد وميليا تُبشر باحتمالية إعادة تجربة زيدان في البرنابيو، وإذا كانت النتائج المقبلة بنفس الطريقة ونفس الأداء والمستوى فسيستمر سولاري مع الأبيض ولن يتم البحث عن آخر.



