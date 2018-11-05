فلسطين.. إصابات في استهداف جيش الاحتلال لمسيرة بحرية بغزة

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الإثنين، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة بحرية انطلقت نحو الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، للمطالبة بكسر الحصار على القطاع.





وقالت مصادر فلسطينية، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي الذي استخدمه جيش الاحتلال الإٍسرائيلي ضد المتظاهرين، فيما أصيب صحافي ومسعف بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.





ويواصل الفلسطينيون المشاركة في المسيرات البحرية الأسبوعية لكسر الحصار، منذ 15 أسبوعاً، وتخرج عشرات القوارب من منطقة غرب مدينة غزة نحو الحدود الشمالية الغربية للقطاع.





وقال القيادي في حركة حماس وعضو الهيئة الوطنية لكسر الحصار، إسماعيل رضوان، في مؤتمر عقدته الهيئة شمال غرب غزة، إن "المسيرات البرية والبحرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار بشكل كامل عن غزة، وحق العودة، وإسقاط صفقة ترامب".





وخفت حدة المظاهرات على الشمالية والشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بكسر الحصار، بناءً على تفاهمات ترعاها مصر للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تُسهل بمقتضاها الأخيرة دخول مساعدات وأموال ومواد أساسية إلى غزة لتخفيف وطأة الحصار.