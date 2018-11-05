مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:16 معيد طارق
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
حرصت إيمي زوجة محمود علاء مدافع الزمالك ومروة زوجة حمدي النقاز ظهير الفريق على التواجد في مقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
في مواجهة مرتقبة يلتقي فريقي الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 5-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
مقدمة عن اللقاء:
يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتي شهدت أداءا مميزا للاعبي الأبيض، ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدوري حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة .
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لجهود الثنائي محمد عبد الغني مدافع الفريق والذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، وبهاء مجدي الظهير الأيسر والذي يعاني من إصابة عضلية.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
على الجانب الأخر يدخل فريق الحرس مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاص في ظل حاجة الفريق للمزيد من النقاط للخروج من النفق المظلم، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
التشكيل المتوقع:
من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:محمود جنش- أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز- طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
بينما سيدفع طارق العشري بتشكيل مكون من:أحمد السعدني-عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني-مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس-بامبا ليسيان - إيدو موسيس- حمادة نصر.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.
مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم | اون لاين | مشاهدة مباراة Al Zamalek اليوم مباشر رابط يلا شوت
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