وزير الثقافة: هدفنا هو بناء الإنسان وتشكيل وعيه الفكري لمحاربة الإرهاب

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فى كلمتها بجلسة "القوى الناعمة فى مواجهة التطرف الفكرى" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ان الأعمال الإرهابية لا تصدر عن متذوق للثقافة والفن.

وأشارت إن قوة مصر الناعمة احد أهم المؤثرات الايجابية الدولة الشاملة وتسهم بجدية في تشكيل وعي الشباب كما كانت على مدار التاريخ من أهم دعائم تماسك المجتمع، وأضافت أن وزارة الثقافة تبنت إستراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان وتلبية الاحتياجات الفكرية والفنية للشباب من خلال تقديم ورش عمل متنوعة وندوات أدبية وعروض فنية ومسرحية تساعد على أعمال العقل وتخاطب الوجدان وتهدف أيضا الى الدفع بالمواهب الواعدة للمشاركة في كافة المشروعات الثقافية والفنية المقدمة.

وأوضحت عبد الدايم أن أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة المكثفة حاليا تسعى للخروج من دائرة مركزية القاهرة وذلك عن طريق تفعيل مشروعات تدعم المواهب في شتى الأقاليم المصرية منها مشروع "ابدأ حلمك" الذي يساعد على اكتشاف جيل جديد من المسرحيين في مختلف المحافظات، إضافة إلى خطة الوزارة في انشاء مراكز تنمية المواهب بمختلف ربوع مصر لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال والشباب في ألوان فنية منها العزف والباليه والغناء الى جانب الخطوات الجادة الرامية الى تحقيق العدالة الثقافية بالوصول إلى كافة شرائح المجتمع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا.