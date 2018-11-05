مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اون سبورت ON Sport





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مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اون سبورت ON Sport





موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود





ويلعب فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مع حرس الحدود مساء اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الـ 7:00 بتوقيت القاهرة والـ 8:00 بتوقيت مكة المكرمة مشاهدة مباراة الزمالك مع الحدود يلا شوت مجانا بدون تقطيع ومناسب لجميع سرعات الانترنت.





ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من أول 9 جولات بينما حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط ويمكنكم مشاهدينا متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود عبر موقع الفجر الرياضي مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك والحدود يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اون سبورت ON Sport





وستنقل مباراة الزمالك مع حرس الحدود في الأسبوع الثالث عشر عبر قناة ON Sport 1 ( أون سبورت ) بصوت المعلقين محمد الشاذلي وخالد كامل بالإضافة إلى قناة النيل للرياضة Nile Sport ونقدم لكم بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود بدون تقطيع عبر يلا شوت وكورة لايف وكورة أون لاين مشاهدة البث المباشر مباراة الحرس والزمالك.





تشكيل مباراة الزمالك وحرس الحدود المتوقع في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اون سبورت ON Sport





وكان نادي الزمالك قد فاز في الجولة الماضية على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين في حين تعادل حرس الحدود مع المقاولون العرب بدون أهداف، مشاهدة مع الزمالك والحرس بث مباشر yalla shoot يلا شوت كورة لايف koora live كورة أون لاين kora online ماي كورة مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر أون لاين لايف.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اون سبورت ON Sport





تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

الهجوم: كابونجو كاسونجو

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اون سبورت ON Sport





تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: عمر سعد - عبد الله جمعة - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني

الوسط: مصطفى جمال - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس

الهجوم: بامبا ليسيان - إيدو موسيس - حمادة نصر





تشكيلة مباراة الزمالك وحرس الحدود المتوقعة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اون سبورت ON Sport





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