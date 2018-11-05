مساعد وزير الداخلية الأسبق: أكثر من 30 % من تنظيم داعش تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إن هناك انقلاب وتغير جذري في العالم الرقمي، ولابد أن نعترف أن هناك تغيير رقمي تمامًا لحق بجميع مظاهر حياتنا نتيجة ثورة تكنولوجيا المعلومات.





وأضاف "الرشيدي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أهم إنجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات، ونعتمد عليها إعتماد مطلق في تحقيق التنمية المستدامة وامن وإستقرار الدول على مستوى العالم، ولكن لابد أن نحطاط تمامًا عند استخدامها، ولانترك الفرصة للغير لإستغلالنا، فشبكة الإنترنت هى مرتع خصب لأجهزة الإستخبارات العالمية، والجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.



