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ضبط 695 مخالفة مرورية بشوارع قنا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:17 م
ضبط 695 مخالفة مرورية بشوارع قنا
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بسام عبدالحميد
 
نفذت إدارة مرور قنا حملة مرورية موسعة، اليوم الإثنين، بشوارع المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 695 مخالفة مرور.

كما تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن الحملة أيضًا من ضبط 42 سيارة نقل مخالفة كما شملت مخالفات " نموذج 125 "و84 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و104 مخالفات انتظار خاطئ وحجز22 سيارة و218 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو54 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 33 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و31 رخصة لمخالفة البيئة و65 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 30 رخصة لمخالفة خط السير و37 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و42 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 24 رخصة للسير يسار الطريق.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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