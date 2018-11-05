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كيليني وماندزوكيتش جاهزان لمواجهة مانشستر يونايتد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:09 م
كيليني وماندزوكيتش جاهزان لمواجهة مانشستر يونايتد
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ريهام عبدالمحسن
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن كلا من جورجيو كيليني وماريو ماندزوكيتش عادا إلى تدريبات يوفنتوس قبل مباراة مانشستر يونايتد لكن بليز ماتويدي تدرب بشكل منفصل.

وسيضمن فريق البيانكونيري الحصول على مكان في دور ال 16 من دوري الأبطال إذا ما تجنب الهزيمة يوم الأربعاء في حين أن الفوز سيقودهم إلى صدارة المجموعة.

وغاب كيليني عن الفوز في نهاية الأسبوع على كالياري بسبب الإصابة لكنه عاد إلى تدريب الفريق اليوم.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا إلى أن ماندزوكيتش غاب عن حصة الأمس التدريبية بعد تكرار مشكلة في الكاحل لكنه تدرب أيضا مع بقية الفريق.

ومع ذلك، قام لاعب خط الوسط الفرنسي ماتويدي بالتدريب منفردا بعد تعرضه لكدمة أثناء مواجهة كالياري وهي الحصة التدريبية الثانية على التوالي التي غاب عنها.

كما اتبع جواو كانديلو برنامجًا شخصيًا لأنه يعاني من إجهاد بسيط في الفخذ.

كان دوجلاس كوستا يعاني أثناء العلاج الطبيعي على إصابته في الفخذ، في حين أن مويس كين سيخضع لفحوصات بسبب إصابة في عضلات الفخذ اليسرى.
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