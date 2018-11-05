الليلة.. تغطية خاصة لمباراة الأهلي والترجي بتونس على قناة bein sports 1

يقدم الإعلامي أحمد فؤاد، البرنامج الجديد "الكرة العربية" ويذاع في العاشرة مساء اليوم الاثنين بقناة bein sports 1، من إعداد إبراهيم عيد.

ويتناول البرنامج متابعة أحدث القضايا الرياضية العربية، وتغطية خاصة لمباراة العودة الأهلي والترجي والحلقة بعنوان نهائي إفريقيا والجدل التحكيمى الذى شهده إلقاء وتحليل شامل للمباراة تحكيميا وفنيا وأخر استعدادات الفريقين لمباراة العودة في رادس بالإضافة الي التغطية خاصة لكافة البطولات القارية الكبرى، وبطولة الأندية العربية الأسيوية والإفريقية، ويستضيف فؤاد في حلقة اليوم الاثنين الكابتن هيثم فاروق وحسام الحاج علي فى استعراض لمباريات الدور النهائي دوري الأبطال والكونفدرالية.

يذاع برنامج الجولة العربية في العاشرة مساء الاثنين أسبوعيًا عبر شاشة بقناة bein sports 1.