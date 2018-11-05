والدة الراحل عبدالوهاب يسري: "فخوره بالسيسي" (فيديو)

علقت كريمة الزيني، والدة الراحل عبدالوهاب يسري، على ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في منتدى شباب العالم، قائلة: "فخورة جدًا بنجلي وبأخلاقه وبحب الشباب ليه، وقبل ده كله فخورة بحب الرئيس لعبده، ومهما شكرت مش هوفي الشباب والرئيس حقهم".



وتابعت "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن نجلها كان يتمتع بأخلاق عالية جدًا، وكان حريص على صلة الرحم، وكان يقيم الصلاة باستمرار، خلاف أن ابتسامته لم تكن تفارقه.



ولقى عبد الوهاب يسري، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، مصرعه في حادث سير العام الماضي خلال مراحل الإعداد للمنتدى العالمي للشباب.



